Три дня до трагедии: иммунолог объяснил, чем опасен один безобидный вирус

Грипп способен привести к гибели человека всего за несколько дней при отсутствии своевременного лечения. Иммунолог Владислав Жемчугов предупредил россиян о смертельной опасности осложнений, вызванных гриппом, сообщает Южный Федеральный со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Жемчугов отметил, что в группу риска входят дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, включая болезни сердца, органов дыхания и диабет. Врач подчеркнул, что вирус гриппа опасен не только сам по себе, но и из-за осложнений, которые он вызывает. Среди них — миокардит, менингит, менингоэнцефалит, отек легких, почечная недостаточность и вирусная пневмония.

По словам эксперта, смерть может наступить уже через три дня после развития тяжелых осложнений, особенно при присоединении бактериальной инфекции. Врач призвал не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться к врачу.

Жемчугов также подчеркнул, что основным способом защиты от гриппа остается вакцинация, а дополнительными мерами — соблюдение правил гигиены, избегание переохлаждения и мест массового скопления людей.

Ранее педиатр Морозова назвала способы защитить ребенка от заболеваний в школьный период.