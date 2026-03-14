Стоматолог объяснила, почему визит к стоматологу раз в полгода может спасти зуб

Информацией о том, как часто необходимо посещать стоматолога для предотвращения кариеса, поделилась с РИА Новости заслуженный врач РФ, профессор и заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

«Золотой стандарт мировой стоматологии: раз в полгода (в шесть месяцев). Почему? Потому что за шесть месяцев маленький кариес на начальной стадии (пятно) не успевает превратиться в глубокую полость и погубить зуб. Врач увидит проблему, проведет профессиональную чистку (уберет то, что вы не можете убрать дома), нанесет на зубы лечебное или профилактическое средство», — рассказала профессор.

Медик также отметила, что для некоторых пациентов полугодового интервала может быть недостаточно. Тем, кто страдает от быстрого образования зубного камня или имеет заболевания десен, специалисты рекомендуют проходить осмотр и гигиену чаще — примерно каждые три-четыре месяца.

