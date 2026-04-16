«Лишние пять лет свободы»: ученые выяснили, как сохранение зубов продлевает самостоятельную жизнь

Пожилые люди, которые сохранили свои зубы, могут рассчитывать на пять дополнительных лет независимой жизни. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные более трех тысяч человек старше 60 лет. Об этом сообщает Journal of Epidemiology and Community Health.

Оказалось, что количество собственных зубов напрямую связано со способностью самостоятельно есть, передвигаться и ухаживать за собой.Исследователи сравнили две группы: те, у кого осталось 20–32 зуба, и те, кто лишился их полностью. Результат впечатляет. В возрасте 60 лет люди с полным набором зубов живут без ограничений в повседневной активности на пять лет дольше.

А период без проблем с подвижностью у них длиннее на три года. Этот разрыв сохраняется и в 70, и в 80 лет, хотя и становится менее заметным. Ученые подчеркивают: протезы, конечно, помогают, но не дают такого же эффекта, как родные зубы.

Здоровье полости рта — это не просто красивая улыбка. Это реальный фактор, определяющий качество жизни и уровень самостоятельности в старости. Человек, который может сам пережевывать пищу, реже попадает в больницы и позже переезжает в дома престарелых.

