Стоматолог Першина пояснила важность серьезного подхода к выбору зубной пасты

Выбор зубной пасты может являться непростой задачей из-за колоссального разнообразия предложений на рынке, при этом правильный выбор имеет большое значение для здоровья полости рта. По словам врача-стоматолога Ирины Першиной, зубную пасту нужно выбирать с определенной целью: гигиеническая паста подходит всем, а при лечебно-профилактических следует учитывать рекомендации врача. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она добавила, что имеются также отбеливающие, абразивные зубные пасты, которые лучше очищают зубы, которые необходимы курильщикам.

По мнению медика, зубную пасту периодически следует менять.

Она отметила, что следует обращать внимание на абразивность зубной пасты: чем выше индекс, тем больше в ней твердых частиц, скоблящих эмаль.