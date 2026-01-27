Стоматолог предупредил о последствиях запущенного кариеса для сердца

Здоровье зубов напрямую связано с состоянием всего организма, и особенно сердечно-сосудистой системы. В интервью «Ленте.ру» стоматолог Кирилл Поляков отметил , что запущенный кариес может стать причиной серьезных проблем с сердцем, вплоть до воспаления его внутренней оболочки — инфекционного эндокардита.

Механизм этого влияния заключается в том, что кариес — это хроническая инфекция. При разрушении нерва бактерии и продукты их жизнедеятельности постоянно попадают в кровоток во время обычных действий: жевания, чистки зубов и даже разговора.

Для людей с уже имеющимися проблемами сосудов, сердечных клапанов или ослабленным иммунитетом такие регулярные «микроатаки» представляют реальную опасность.

«Хронические воспалительные очаги в организме повышают риск инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. И зубы здесь занимают одно из первых мест», — отметил Поляков.

Воспалительные очаги в полости рта создают длительную системную воспалительную реакцию, которая поддерживается месяцами и годами, добавил он. Это не только повышает риск инфекционного поражения сердца, но и способствует развитию атеросклероза и нестабильности артериального давления, создавая постоянную дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Таким образом, плохие зубы могут стать тем самым дополнительным фактором риска, который усугубляет влияние возраста, наследственности, давления и неправильного образа жизни.

