Кислота, сахар и перекусы: стоматолог назвал главные привычки, разрушающие зубы

Частые перекусы негативно влияют на состояние зубов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-стоматолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Арсен Абдуллаев.

Ранее в СМИ сообщали, что житель Нижнего Новгорода едва не лишился зубов из-за чрезмерного употребления энергетиков. 18-летний молодой человек на протяжении двух недель регулярно пил напитки с высоким содержанием сахара. В результате кислотность его слюны значительно повысилась, что привело к серьезному повреждению верхней челюсти. Врач Абдуллаев подчеркнул, что энергетические напитки представляют серьезную угрозу для здоровья зубов, особенно при регулярном и частом употреблении.

«Большинство энергетиков имеют крайне низкий уровень pH, что создает выраженную кислую среду в полости рта. В таких условиях происходит деминерализация эмали — она теряет кальций и фосфаты, становится мягкой и уязвимой даже к обычной жевательной нагрузке. При постоянном контакте с кислотой слюна не успевает восстановить защитный баланс, и процесс разрушения ускоряется», — пояснил эксперт.

По его словам, дополнительный вред зубам наносят продукты с высоким содержанием сахара, поскольку он служит питательной средой для кариесогенных бактерий, усиливая образование органических кислот и поддерживая хроническое воспаление.

«В результате эмаль истончается, повышается чувствительность зубов, возрастает риск пульпита и необходимости эндодонтического лечения даже у молодых пациентов», — отметил он.

При этом врач подчеркнул, что и другие обстоятельства могут повлиять на здоровье зубов.

«Негативно на состояние зубов также влияют газированные напитки, частые перекусы, курение, недостаточная гигиена полости рта и привычка пить кислые напитки маленькими глотками в течение длительного времени. Отдельно стоит отметить сочетание энергетиков с физической нагрузкой, когда организм обезвоживается и защитная функция слюны снижается», — заключил Абдуллаев.

Ранее стали известны привычки, которые реально спасают от набора веса.