МВД предупредило о новой двухэтапной схеме обмана пенсионеров

Дистанционные мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана пенсионеров, сочетая обещания денежных вознаграждений с последующим психологическим давлением от имени правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники сначала связываются с пожилыми людьми под видом представителей совета ветеранов. Собеседнику сообщают о якобы положенной награде или выплате и просят продиктовать паспортные данные для оформления документов.

После этого следует второй звонок. На этот раз аферист представляется сотрудником правоохранительных органов и утверждает, что ранее с пенсионером связались мошенники, которые получили доступ к его персональным данным. Жертву убеждают, что ее сбережения якобы пытаются использовать в противоправных целях, а затем предлагают содействовать «расследованию».

Под давлением и угрозами уголовной ответственности пенсионеров вынуждают переводить деньги на указанные реквизиты, выдавая их за специальные или защищенные счета. После получения средств злоумышленники прекращают общение.

В МВД призывают граждан не передавать по телефону личные данные, не доверять сообщениям о неожиданных выплатах и помнить, что сотрудники государственных органов никогда не требуют переводить деньги для проведения проверок или расследований.

Ранее сообщалось, что мошенники использовали Госуслуги, чтобы обокрасть семью известного тренера.