Врач развеял миф о лечении ангины мороженым

Распространенный в соцсетях совет лечить ангину мороженым не имеет медицинского обоснования. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Института медицины и медицинских технологий Новосибирский государственный университет, доктор биологических наук Михаил Хвостов.

По словам специалиста, холод действительно способен на короткое время уменьшить боль и отек в горле. Это происходит за счет сужения сосудов и снижения чувствительности нервных окончаний. Однако такой эффект носит исключительно временный характер и не устраняет причину заболевания.

Эксперт подчеркнул, что мороженое не воздействует на бактерии и вирусы, поэтому не может заменить полноценное лечение. Особенно опасно использовать такой метод при гнойной ангине, высокой температуре и выраженном воспалении, когда пациенту необходима терапия под наблюдением врача.

При легких вирусных инфекциях холодное лакомство может лишь ненадолго облегчить неприятные ощущения, но рассматривать его как средство лечения специалисты не рекомендуют.

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