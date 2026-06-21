В ОП предложили запустить бесплатные кружки для школьников летом

В России предложили создать программу «Активные каникулы», которая позволит школьникам бесплатно посещать кружки и спортивные секции во время летнего отдыха. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, проект следует реализовать при участии Минпросвещения и региональных властей. Механизм может быть построен по примеру программ активного долголетия, действующих для старшего поколения в Москве и Подмосковье.

Предполагается, что дети смогут бесплатно заниматься спортом, изучать иностранные языки, посещать театральные студии или готовиться к новому учебному году. Особое внимание предлагается уделить школьникам, которые летом не участвуют в организованном отдыхе, поездках или регулярных спортивных мероприятиях.

Рыбальченко отметил, что такая программа позволит ребятам попробовать себя в новых направлениях. Например, ребенок, занимающийся баскетболом, сможет познакомиться с футболом или волейболом.

Занятия предлагается проводить на площадках, которые освобождаются в летний период. Приоритетным форматом общественник назвал очные встречи, поскольку они помогут детям больше времени проводить активно, а не за компьютером.

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