Телесный терапевт, клинический психолог Сергей Волков в беседе с « Известиями » заявил, что в современном обществе под стрессом ошибочно понимают все негативные события, тогда как это состояние — лишь их следствие. По словам специалиста, ядро проблемы часто кроется не в самом стрессе, а в отсутствии в жизни человека альтернатив напряжению.

Волков подчеркнул, что простые телесные удовольствия — возможность поваляться в кровати, выпить прохладный напиток или насладиться видом — порой являются более эффективной профилактикой стресса, чем физические упражнения и специальные техники терапии. Сложные методики, по его мнению, нужны только тогда, когда ситуация зашла слишком далеко. А вот наполнить свою жизнь состоянием приятного бытия — это великолепная профилактика, уверен психолог.

Специалист также отметил, что важно рассматривать стресс как сигнал, который требует осмотра и анализа ситуации для принятия взвешенных мер. Кроме того, он напомнил, что истинное спокойствие и расслабленность являются нормой, а не признаком подавленных эмоций.

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