Врач назвал сахар фактором риска инсульта и инфаркта

Чрезмерное количество сахара в ежедневном меню может повысить вероятность тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Об этом предупредил в разговоре с « Царьград » кардиолог Дмитрий Орлов.

По словам специалиста, длительное злоупотребление сладким создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. На этом фоне могут развиваться повышенное артериальное давление, атеросклероз и сахарный диабет, которые увеличивают риск опасных осложнений.

Врач обратил внимание, что сахар содержится не только в конфетах, выпечке и десертах. Значительное его количество может присутствовать в газировке, пакетированных соках, йогуртах с добавками, готовых соусах и полуфабрикатах.

Орлов не призвал полностью исключать сахар из рациона, однако рекомендовал сократить его потребление. В частности, он посоветовал отказаться от сладких напитков, реже есть десерты и частично заменять их фруктами и орехами.

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