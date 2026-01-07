Стоматолог рассказал, почему зимой возрастает риск повреждения зубов

В холодное время года состояние зубов требует повышенного внимания, так как низкие температуры и резкие перепады тепла могут негативно сказываться на эмали. Об этом сообщил стоматолог-терапевт сети «СМ-Стоматология» Павел Лысенков в беседе с « Газетой.Ru ».

По словам специалиста, ткани человеческого организма реагируют на температурные изменения одинаково: на морозе они сжимаются, а при нагревании расширяются. Для зубов такие колебания особенно неблагоприятны, поскольку могут приводить к микротрещинам на поверхности эмали. Риск возрастает при употреблении горячих напитков на холоде, а также холодных, особенно газированных, жидкостей.

Дополнительным фактором уязвимости зимой становится снижение слюноотделения. Как пояснил врач, слюна выполняет защитную функцию — нейтрализует кислоты и помогает сохранять прочность эмали. Ее недостаток делает зубы более чувствительными к внешним раздражителям.

Стоматолог также рекомендовал избегать длительных разговоров на улице в морозную погоду. Такое поведение может привести к пересыханию слизистой оболочки рта и усилить нагрузку на зубную эмаль, повышая вероятность ее повреждения.

Врач отметил, что появление чувствительности зубов не стоит игнорировать. Своевременное обращение к специалисту позволяет выявить причину дискомфорта, провести лечение и подобрать средства для домашнего ухода, которые помогут защитить зубы в зимний период.

Ранее врач-кардиолог предупредила об опасности одышки.