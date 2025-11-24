Стоматолог рассказала, как поцелуи укрепляют здоровье зубов

Поцелуи могут приносить пользу здоровью зубов, рассказала « Газете.Ru » стоматолог-терапевт ГУТА КЛИНИК Екатерина Денисова. По ее словам, при поцелуе усиливается выработка слюны, а ее компоненты помогают контролировать образование налета — ключевого фактора развития кариеса.

Слюна содержит белки, муцины и ферменты, которые сдерживают рост микробов. В ее состав также входят соединения с выраженными антибактериальными свойствами: лактоферрин, лишающий бактерии железа, лактопероксидаза и гипопептидаза, создающие бактерицидные радикалы. Антимикробные пептиды и иммуноглобулин А формируют пассивный иммунный барьер, уменьшая воздействие вирусов и бактерий на эмаль и слизистую.

Денисова отметила, что белки слюны поддерживают стабильность минерального состава эмали и формируют защитную пленку, препятствующую деминерализации. Лизоцим, содержащийся в слюне, разрушает стенки клеток кариесогенных бактерий. Дополнительный эффект — нейтрализация кислот, разрушающих эмаль. Активная выработка слюны помогает смывать микробы и снижает риск развития кариеса.

Стоматолог напомнила об исследовании Университета Сантьяго (Эквадор), в ходе которого ученые изучали изменение pH в полости рта после поцелуев. Они обнаружили, что обмен слюной снижает кислотность у обоих партнеров. По выводам авторов, оптимальная продолжительность поцелуя для защиты эмали — около 40 секунд.

Помимо прямого влияния, поцелуи оказывают и косвенное положительное воздействие: люди чаще следят за гигиеной, чтобы обеспечить свежее дыхание. Это улучшает состояние зубов и десен.

Врач подчеркнула, что поцелуи не рекомендуются, если у одного из партнеров есть бактериальные, вирусные или грибковые заболевания.

