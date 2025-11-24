Эксперт рассказала, как дыхание влияет на вес и тренировки
Тренер Гуфранова: эти дыхательные практики помогут обрести стройность
Правильное дыхание само по себе не сжигает жир, но создает условия, которые помогают организму эффективнее расходовать энергию. По словам Ксении Гуфрановой для «Газеты.Ru», соосновательницы сети студий балета и растяжки LEVITA, управление дыханием улучшает работу диафрагмы, а это поддерживает кровообращение, пищеварение и осанку.
Помимо физиологического эффекта, дыхательные упражнения заметно снижают уровень стресса и, как следствие, кортизола, из-за которого усиливается тяга к перекусам. Улучшение качества сна тоже играет свою роль: организм, который полноценно восстанавливается, меньше пытается восполнить энергию с помощью еды.
При этом Гуфранова подчеркивает: похудеть можно только при дефиците калорий. Дыхание напрямую не создает дефицит калорий, но делает тренировки более результативными и повышает общий комфорт во время нагрузки.
Тренер объясняет, что диафрагма — это мышца в форме двойного купола, которая участвует в дыхании и мягко массирует внутренние органы при вдохе. Если осанка нарушена, нижние ребра зажаты или мышцы тазового дна ослаблены, работа диафрагмы ухудшается. Поэтому любые практики начинаются с правильного положения корпуса: ровная, расслабленная спина и свободное дыхание без лишнего напряжения.
Гуфранова выделяет три простые техники: дыхание животом с мягким мячом, дыхание грудной клеткой с опорой под грудиной и дыхание в стороны и назад с лентой, зафиксированной вокруг нижних ребер. Каждая из них занимает несколько минут и помогает вернуть подвижность грудной клетке, снять зажатость и повысить чувствительность тела.
Регулярные занятия, отмечает эксперт, способствуют улучшению осанки, снижению уровня стресса и нормализации сна, создавая основу для здоровой фигуры и бодрости.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ.