Эксперт рассказала, как дыхание влияет на вес и тренировки

Правильное дыхание само по себе не сжигает жир, но создает условия, которые помогают организму эффективнее расходовать энергию. По словам Ксении Гуфрановой для « Газеты.Ru », соосновательницы сети студий балета и растяжки LEVITA, управление дыханием улучшает работу диафрагмы, а это поддерживает кровообращение, пищеварение и осанку.

Помимо физиологического эффекта, дыхательные упражнения заметно снижают уровень стресса и, как следствие, кортизола, из-за которого усиливается тяга к перекусам. Улучшение качества сна тоже играет свою роль: организм, который полноценно восстанавливается, меньше пытается восполнить энергию с помощью еды.

При этом Гуфранова подчеркивает: похудеть можно только при дефиците калорий. Дыхание напрямую не создает дефицит калорий, но делает тренировки более результативными и повышает общий комфорт во время нагрузки.

Тренер объясняет, что диафрагма — это мышца в форме двойного купола, которая участвует в дыхании и мягко массирует внутренние органы при вдохе. Если осанка нарушена, нижние ребра зажаты или мышцы тазового дна ослаблены, работа диафрагмы ухудшается. Поэтому любые практики начинаются с правильного положения корпуса: ровная, расслабленная спина и свободное дыхание без лишнего напряжения.

Гуфранова выделяет три простые техники: дыхание животом с мягким мячом, дыхание грудной клеткой с опорой под грудиной и дыхание в стороны и назад с лентой, зафиксированной вокруг нижних ребер. Каждая из них занимает несколько минут и помогает вернуть подвижность грудной клетке, снять зажатость и повысить чувствительность тела.

Регулярные занятия, отмечает эксперт, способствуют улучшению осанки, снижению уровня стресса и нормализации сна, создавая основу для здоровой фигуры и бодрости.

