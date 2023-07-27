Стоматолог Рындина назвала наиболее опасные продукты и напитки для зубов
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По словам врача-стоматолога Таисии Рындиной, употребление определенной пищи и напитков может оказать вредное влияние для зубов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что прежде всего это газированные и сладкие напитки.
По мнению специалиста, употребление их приводит к разрушению поверхности зубов, их стираемости и кариесу.
Она пояснила, что вред зубам также приносят слишком жесткая и очень мягкая пища.
Рындина добавила, что простая негазированная вода, напротив, является полезной для зубов.