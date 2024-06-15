Стоматолог Садовский перечислил критерии хорошей стоматологической клиники
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Стоматологическая помощь на сегодняшний день широко доступна жителям городов РФ, они могут обратиться как в государственную поликлинику, так и в различные частные центры, кабинеты и прочие «платные» медицинские учреждения. Врач-стоматолог Владимир Садовский пояснил, почему частные стоматологии иногда подводят ожидания своих клиентов, и на что ориентироваться при выборе стоматологической клиники. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, сегодня все стоматологии без исключения для получения лицензии должны удовлетворять требованиям Росздравнадзора по набору кабинетов, кадровому составу, наполняемости оборудованием, лекарственными препаратами, материалами и прочим. Таким образом, любая стоматологическая клиника, работающая по лицензии, формально отвечает современным гостребованиям по качеству оказываемых медуслуг.
Медик добавил, что с кадрами в этом отношении вопрос сложен. Так, если в обеих столицах, а также в городах-миллионниках наблюдается профицит врачей-стоматологов с высшим образованием, то в малых населенных пунктах большой дефицит, однако там помощь оказывается в основном по полисам за счет средств ОМС теми врачами, которые там живут и не рвутся в большие города.
По его мнению, при выборе стоматологической клиники пациентам прежде всего следует ознакомиться с информацией о врачебном коллективе и предоставляемых услугах, не стоит клевать на рекламные материалы о чудо-ценах. При этом государственные стоматологические поликлиники по качеству медпомощи далеко не всегда уступают современным частным центрам.