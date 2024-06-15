Стоматолог Садовский перечислил критерии хорошей стоматологической клиники

Стоматологическая помощь на сегодняшний день широко доступна жителям городов РФ, они могут обратиться как в государственную поликлинику, так и в различные частные центры, кабинеты и прочие «платные» медицинские учреждения. Врач-стоматолог Владимир Садовский пояснил, почему частные стоматологии иногда подводят ожидания своих клиентов, и на что ориентироваться при выборе стоматологической клиники. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, сегодня все стоматологии без исключения для получения лицензии должны удовлетворять требованиям Росздравнадзора по набору кабинетов, кадровому составу, наполняемости оборудованием, лекарственными препаратами, материалами и прочим. Таким образом, любая стоматологическая клиника, работающая по лицензии, формально отвечает современным гостребованиям по качеству оказываемых медуслуг.

Медик добавил, что с кадрами в этом отношении вопрос сложен. Так, если в обеих столицах, а также в городах-миллионниках наблюдается профицит врачей-стоматологов с высшим образованием, то в малых населенных пунктах большой дефицит, однако там помощь оказывается в основном по полисам за счет средств ОМС теми врачами, которые там живут и не рвутся в большие города.

По его мнению, при выборе стоматологической клиники пациентам прежде всего следует ознакомиться с информацией о врачебном коллективе и предоставляемых услугах, не стоит клевать на рекламные материалы о чудо-ценах. При этом государственные стоматологические поликлиники по качеству медпомощи далеко не всегда уступают современным частным центрам.