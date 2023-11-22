Стоматолог Садовский перечислил последствия кровоточивости десен

По словам врача-стоматолога Владимира Садовского, кровоточивость десен может свидетельствовать не только о проблемах в полости рта, а также и о серьезных заболеваниях всего организма, в том числе о разладе свертывающей системы крови и онкологии и сахарном диабете. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.