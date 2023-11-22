Стоматолог Садовский перечислил последствия кровоточивости десен
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По словам врача-стоматолога Владимира Садовского, кровоточивость десен может свидетельствовать не только о проблемах в полости рта, а также и о серьезных заболеваниях всего организма, в том числе о разладе свертывающей системы крови и онкологии и сахарном диабете. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что при наличии подобных проблем с деснами необходимо обращаться к стоматологу.
По мнению медика, микроорганизмы, обнаруживаемые в зубодесневых карманах при средней и тяжелой форме пародонтита, патологоанатомы выявляют на клапанах сердца людей, которые умерли от воспалительных заболеваний сердца.