Стоматолог Суджаев назвал причины опасности неправильного прикуса

Нечасто встречаются люди с идеальным прикусом. Врач-стоматолог Сергей Суджаев рассказал, почему неправильный прикус может навредить организму. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, челюсть и зубы – это начальный отдел пищеварительного тракта, и от того, как качественно при приеме пищи формируется пищевой комок, зависит, насколько легко он дальше обрабатывается дальнейшими отделами желудочно-кишечного тракта.

Медик добавил, что при хорошем прикусе контакты зубов плотные, поэтому пища перемалывается быстро и легко, к тому же нагрузка на зубочелюстную систему распределена равномерно. При неправильном распределении нагрузки повышается стираемость эмали и наблюдается избыток нагрузки на комплекс тканей, которые окружают зуб.

По его мнению, также при неровных зубах затрудняется и процесс их чистки от налета, появляются зоны, куда забивается еда, гигиенический индекс полости рта уменьшается, накапливается налет, от которого воспаляются десны, появляется пародонтит, кариес. Кроме того, от неправильного прикуса страдает и височно-нижнечелюстной сустав, который соединяет нижнюю челюсть с основанием черепа. Он расположен перед козелком уха, внутри которого проходят важные ветви нервов, которые могут воспалиться при неправильном функционировании.