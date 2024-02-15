Стоматолог Сумцова назвал десять продуктов, способствующих профилактике воспаления десен

По словам врача-стоматолога Татьяны Сумцовой, предотвратить воспаление десен можно при помощи соблюдения гигиены ротовой полости, уменьшения потребления сладостей и обязательного включения в свой рацион некоторых продуктов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что этому способствует употребление в пищу орехов, рыбы, говядины травяного откорма, а также курицы и бульона на косточке.

По мнению медика, для профилактики заболевания десен следует включить в свой рацион брокколи, болгарский перец, сладкий картофель, зеленый чай и какао.