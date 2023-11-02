Стоматологи из Рязанской области оказали помощь 400 бойцам в зоне спецоперации

Врачи-стоматологи из Рязанской области оказали помощь 400 бойцам в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что они посещали район дважды этой осенью, работая по 12 часов в день.

Добавляется, что также они снова отправились в Херсонскую область.

Отмечается, что на фоне повышенного фтора в воде у бойцов развивается флюороз, придесневой кариес, что приводит к потере зубов.