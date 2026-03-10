Стоматологи раскрыли главную опасность жевательной резинки

По информации издания Deia, общее время жевания в течение дня не должно превышать 30 минут. Врачи предупреждают: если увлекаться жвачкой и жевать ее часами, это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

В первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат челюсти. Постоянное или многочасовое жевание способно причинить значительный вред организму, подчеркивают медики. Это приводит к перенапряжению мускулатуры челюсти и шеи, провоцирует боли в височно-нижнечелюстном суставе и даже вызывает мигрени. Пациенты также часто жалуются на характерные щелчки при открывании рта.

Кроме того, длительное жевание негативно сказывается на пищеварении. Злоупотребление жвачкой грозит изжогой, вздутием живота, метеоризмом и отрыжкой. Эксперты обращают внимание на состав продукта: сахарозаменители в составе резинки могут обладать слабительным эффектом. Если же отдавать предпочтение жвачке с сахаром, повышается риск повреждения эмали и развития кариеса.

