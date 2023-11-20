Страдают и взрослые, и дети: о каких болезнях говорит повышенное слюноотделение по ночам

«Повышенное образование слюны во время сна обычно связано с поражением ЛОР-органов и затрудненным носовым дыханием (острые и хронические риниты, синуситы, искривление носовой перегородки или особенности строения). Также такое часто наблюдается при разрастании ткани миндалин, особенно у детей», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».