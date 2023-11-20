Страдают и взрослые, и дети: о каких болезнях говорит повышенное слюноотделение по ночам
Терапевт Беляева раскрыла, из-за чего по ночам течет слюна изо рта
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Просыпаться утром с мокрым от слюны лицом — ощущение не из приятных, однако с подобной проблемой сталкиваются многие люди. Как оказалось, она сигнализирует о серьезных недугах в плане здоровья.
Врач общей практики Мария Беляева объяснила нам, почему по ночам изо рта течет слюна, и какими заболеваниями вызывается это явление.
«Повышенное образование слюны во время сна обычно связано с поражением ЛОР-органов и затрудненным носовым дыханием (острые и хронические риниты, синуситы, искривление носовой перегородки или особенности строения). Также такое часто наблюдается при разрастании ткани миндалин, особенно у детей», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Другой частой причиной, добавила специалист, являются изменения в полости рта. У детей, например, это прорезывание зубов.
«Из общих причин можно назвать поражения нервной системы. Кроме того, усиленное слюноотделение нередко является побочным эффектом при приеме некоторых лекарственных препаратов, нарушающих функцию глотания. Но обычно повышенное слюноотделение в этом случае наблюдается и в дневное время», — отметила Беляева.
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