Страховщики рассказали, какие медицинские услуги не входят в полис ОМС

В перечень бесплатной помощи входят консультации терапевта, диспансеризация, вакцинация, лабораторные исследования, стационарное лечение, проведение операций, назначение основных схем лекарственной терапии, ведение беременности, роды и отдельные стоматологические процедуры.

В то же время ряд направлений не финансируется за счет средств ОМС. Среди них лечение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, венерических заболеваний, оказание психиатрической помощи, паллиативный уход и санитарная авиация, уточнили в фонде.

В исключительных случаях при наличии серьезных медицинских показаний определенные виды помощи могут быть профинансированы из региональных бюджетов. Решение о выделении средств принимается индивидуально для каждого пациента.

Эксперты рекомендуют гражданам регулярно проверять актуальный перечень услуг на официальных сайтах территориальных фондов ОМС, так как он может различаться по регионам. Также некоторые специализированные процедуры, включая современные методы диагностики и лечение редких заболеваний, могут потребовать дополнительных расходов со стороны пациента.

