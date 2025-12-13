«Странный подвижный “шарик” под кожей». Образование на голове жительницы Башкирии выросло до 18 сантиметров

Опухоли, которые развиваются внутри организма, часто остаются незамеченными, пока не проявят себя явными симптомами.

Однако даже видимые новообразования, если они не причиняют боли, многие склонны игнорировать, откладывая визит к врачу на неопределенный срок.

Наглядным примером такого промедления стала история пожилой жительницы Башкирии. Десять лет назад на ее голове, под волосами, сформировалась небольшая подвижная шишка. Она не болела и долгое время не вызывала беспокойства. Но уплотнение продолжало медленно, но неуклонно увеличиваться в размерах. В итоге, за годы бездействия, из безобидного «шарика» оно трансформировалось в гигантскую опухоль, достигшую 18 на 15 сантиметров. Лишь когда образование стало серьезно мешать в быту, 77-летняя пациентка наконец обратилась в Бирскую больницу.

Как сообщили в телеграм-канале Минздрава республики, проведенное обследование показало, что образование было доброкачественным — кистой сальной железы.

