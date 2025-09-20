Стратус и Нимбус: эксперты рассказали, как защититься от новых штаммов
Осенью в России ожидается новая волна COVID-19 с двумя вариантами вируса
Фото: [istockphoto.com/Martinns]
Этой осенью россиян может накрыть новая волна коронавирусной инфекции.
По прогнозам эпидемиологов, ее сформируют два новых штамма: «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1). Специалисты подчеркивают, что хотя заболевание часто протекает в легкой форме, риски осложнений остаются высокими. В связи с этим медики в очередной раз призывают население не пренебрегать мерами профилактики и своевременно проходить ревакцинацию.
Ключевые особенности новых вариантов различаются: штамм «Стратус» считается крайне заразным и часто сопровождается таким симптомом, как осиплость голоса. Для «Нимбуса» же характерно возникновение сильной и резкой боли в горле. Оба варианта могут маскироваться под обычную сезонную простуду, что затрудняет их самостоятельное распознавание.
Важно помнить, что даже при легком течении COVID-19 сохраняется вероятность развития постковидного синдрома и серьезных осложнений, среди которых пневмония и тромбозы. Врачи настоятельно рекомендуют при первых же признаках недомогания обращаться за квалифицированной медицинской помощью, а не заниматься самолечением.
