Строительный эксперт Васильев пояснил смертельную опасность виниловых обоев

По словам строительного эксперта Федора Васильева, виниловые обои являются одними из наиболее токсичных и опасных для здоровья. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что данное покрытие нельзя использовать для жилых помещений, поскольку при нагревании оно имеет способность нанести вред человеку из-за выделения формальдегидов.

По мнению эксперта, виниловые обои нередко содержат тяжелые металлы, вроде ртути, свинца и кадмия.

Он уточнил, что эти элементы могут стать причинами онкологических заболеваний и бесплодия.