Строительство поликлиники в подмосковном Ленинском округе завершено наполовину

Здоровье

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства поликлиники № 1 широкого профиля на территории ЖК «Пригород Лесное» (Ленинский городской округ).

Объект возводится в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. При этом поликлиника будет передана в муниципальную собственность.

Строить четырехэтажное здание начали в апреле 2023 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 48 процентов. Сдача поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену, запланирована в феврале 2025 года.

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