Строительство поликлиники в подмосковном Ленинском округе завершено наполовину

Объект возводится в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. При этом поликлиника будет передана в муниципальную собственность.

Строить четырехэтажное здание начали в апреле 2023 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 48 процентов. Сдача поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену, запланирована в феврале 2025 года.