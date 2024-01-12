Строительство поликлиники в подмосковном Ленинском округе завершено наполовину
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства поликлиники № 1 широкого профиля на территории ЖК «Пригород Лесное» (Ленинский городской округ).
Объект возводится в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. При этом поликлиника будет передана в муниципальную собственность.
Строить четырехэтажное здание начали в апреле 2023 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 48 процентов. Сдача поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений в смену, запланирована в феврале 2025 года.