Студенты Государственного университета просвещения проходят практику в подмосковном онкодиспансере

Практику на базе Московского областного онкологического диспансера проходит группа из двадцати студентов Государственного университета просвещения (ГУП).

Как рассказал Владимир Асташов, главный врач диспансера, расположенного в Балашихе, уже четыре года в университете действует кафедра общей хирургии с курсом «Онкология», где медики диспансера читают лекции и проводят практические занятия.

Практика для студентов организована два раза в году.