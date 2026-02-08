Судмедэксперт назвал четыре привычки для долгой и здоровой жизни

Соблюдение нескольких базовых привычек способно заметно повлиять на состояние здоровья и продолжительность жизни. Об этом « Газете.Ru » сообщил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.

По его оценке, в первую очередь важно отказаться от употребления вредных веществ. Он подчеркнул, что наилучшим вариантом считается полное исключение алкоголя, а также отказ от никотина, электронных сигарет, энергетических напитков и наркотических средств.

Вторым значимым фактором специалист назвал контроль питания и недопущение переедания, особенно в вечерние часы. Он отметил, что речь идет не столько о жестких диетах, сколько о разумном подходе к рациону. Сладкую и мучную пищу, по его мнению, лучше переносить на первую половину дня. Вечером рекомендуется ограничиваться легкими блюдами, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и желчевыводящие процессы.

Третьим условием сохранения здоровья эксперт считает регулярную физическую активность. Он указал, что необязательно заниматься сложными или экстремальными видами спорта — достаточно больше ходить пешком и по возможности реже пользоваться транспортом.

Четвертым элементом он назвал постоянную интеллектуальную нагрузку. По словам специалиста, мозгу необходимо регулярное освоение новой информации. При этом он обратил внимание на нежелательность постоянного потребления так называемого «быстрого дофамина» — бесконечного просмотра короткого развлекательного контента и чрезмерного времени в соцсетях. Развитие и обучение, как он считает, поддерживают когнитивные функции и формирование новых нейронных связей.

