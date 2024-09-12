Свыше 10 тыс. заболевших ОРВИ выявили в Кемеровской области за неделю

За последнюю неделю в Кемеровской области зафиксировали более 10 тыс. заболевших ОРВИ. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что с целью профилактики и сокращения риска заболеваемости специалисты озвучили ряд рекомендаций. Прежде всего соблюдать гигиену рук, избегать контакта с уже зараженными людьми и меньше бывать в местах скопления людей, соблюдать чистоту в помещениях, делать влажную уборку и проветривать, употреблять в пищу продукты, обогащенные белками, витаминами и минеральными веществами, высыпаться.

Отмечается, что жители региона могут бесплатно сделать прививку от гриппа в медучреждениях. С начала прививочной компании в Кемеровской области вакцинировано почти 113 тыс. человек.

Ранее врач-эпидемиолог Наталья Стопина объяснила рост зараженных COVID-19 в Москве сезонностью.