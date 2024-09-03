Врач Стопина объяснила рост зараженных COVID-19 в Москве сезонностью

Врач-эпидемиолог Наталья Стопина прокомментировала для gazetametro.ru новости о резком росте заболеваемости коронавирусом в Москве. Она объяснила, с чем связано распространение инфекции.

По данным Объясняем.рф, в период с 26 августа по 1 сентября в московском регионе выявили не менее пяти тысяч новых случаев заражения ковидом. В больницы попали почти 300 человек, среди излечившихся — 4788 человек. Еще семь человек не смогли победить болезнь.

Также оказалось, что рост заболеваемости COVID-19 вырос по РФ на 20% за прошедшую неделю. Некоторые поговаривают о новой волне пандемии, однако эксперты призвали не паниковать. Ситуация с инфекцией стабильная и более резких скачков не ожидают.

«Подъем заболеваемости ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции (НКВИ) мы ежегодно наблюдаем в сентябре, когда меняются погодные условия, завершается период отпусков, начинается новый учебный год и идет формирование коллективов», – комментирует Metro врач-эпидемиолог Наталья Стопина.

Симптомы коронавируса все еще схожи с симптомами ОРВИ. Люди, как правило, ощущают слабость, першение и боль в горле, им тяжелее выполнять физическую нагрузку, появляется кашель и температура. Также бывают проблемы с ЖКТ и потеря обоняния.

Однако новый тип коронавируса характеризуется мучительными болями в горле, практически, как при ангине. Появляется обильный и длительный насморк.

Напомним, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, помогает вакцинация. Врачи рекомендуют ее всем, кто попадает в группу риска.

Ранее сообщалось, что врач высказалась о вероятность развития вспышки обезьяньей оспы до масштабов пандемии коронавируса.