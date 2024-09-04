Свыше 12 тыс. жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года

В Подмосковье с начала текущего года маммографию по самозаписи прошли свыше двенадцати тысяч женщин, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У 1,2 тысячи прошедших обследование выявили отклонения, пациенток направили на дополнительную диагностику и лечение, рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Глава областного Минздрава уточнил, что одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин — это рак молочной железы, с возрастом риск развития данного заболевания только увеличивается.

«Мы призываем всех женщин старше сорока лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись», — подчеркнул Алексей Сапанюк.

Записаться на маммографию можно через регпортал «Здоровье» или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше сорока лет, которые не проходили соответствующее обследование более двух лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных медиков за заботу о других.