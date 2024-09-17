Свыше 1,4 тыс. заражений коронавирусом выявили в Нижегородской области за неделю

За прошедшую неделю в Нижегородской области было зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что из всего числа заболевших 85 человек госпитализировано, почти 1,1 тыс. человек выздоровели.

Отмечается, что в целом по стране за минувшую неделю зарегистрировано более 32 тыс. случаев заболеваемости ковидом.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество штаммов COVID-19, обходящих иммунную защиту.