Свыше 1,4 тыс. заражений коронавирусом выявили в Нижегородской области за неделю
Фото: [Медиасток.рф]
За прошедшую неделю в Нижегородской области было зафиксировано более 1,4 тыс. случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила pravda-nn.ru.
Уточняется, что из всего числа заболевших 85 человек госпитализировано, почти 1,1 тыс. человек выздоровели.
Отмечается, что в целом по стране за минувшую неделю зарегистрировано более 32 тыс. случаев заболеваемости ковидом.
Ранее сообщалось, что в России увеличилось количество штаммов COVID-19, обходящих иммунную защиту.