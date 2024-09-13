В России увеличилось количество штаммов COVID-19, обходящих иммунную защиту

В России наблюдается значительный рост числа вариантов COVID-19, которые могут обходить иммунную систему, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, что позволяет вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки», — отмечается в сообщении.

Согласно данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, за последние две-три недели в России удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, относящихся к сублинии FLiRT, увеличился в 2,5 раза.

В начале сентября 2024 года значительный рост заболеваемости COVID-19 в России был вызван резким увеличением распространения этих вариантов среди циркулирующих в стране в сочетании с сезонными факторами.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тыс. заболевших ОРВИ выявили в Кемеровской области за неделю.