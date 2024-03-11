Свыше 140 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» в этом году

Более 140 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» с начала текущего года, совершив 45 выездов. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что за это время пациентами стали около девяти тысяч человек, было проведено свыше 15 тыс. медконсультаций и почти 43 тыс. диагностических исследований.

Отмечается, что специалистами было выявлено более 2,1 тыс. случаев разных патологий, из которых почти 60 относятся к онкологическому профилю.

Добавляется, что работа «Поездов здоровья» вносит весомый вклад в успешную реализацию в области задач нацпроекта «Здравоохранение».