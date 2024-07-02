Свыше 170 единиц аналогового тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, за это время в регионе было установлено уже 172 современных аппарата, в том числе флюорографов, маммографов и рентген-аппаратов.

«До конца этого года планируем заменить еще четыре единицы. Всего на эти цели было направлено более 3,1 миллиарда рублей», — отметил глава областного Минздрава.

Только в текущем году в больницы Подмосковья поступило сорок восемь новых рентген-аппаратов, три флюорографа и один маммограф. Медтехники была закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».