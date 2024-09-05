Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году

Свыше 170 тысяч звонков поступило в кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Это на 1,7 тысячи звонков больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«При этом 14,3 тысячи звонков поступили из других регионов», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Операторам кол-центра можно задать любой волнующий вопрос о системе родовспоможения в Подмосковье, возможностях региональных медучреждений, необходимых для роддома документах.

Узнать всю необходимую информацию можно на портале «Стань мамой в Подмосковье» и по телефону 8-800-550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о серьезных вызовах в первичном звене здравоохранения.