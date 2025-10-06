Свыше 200 жителей Нижегородской области с разрывом сетчатки глаза спасли врачи

В Нижегородской области достигнут значительный медицинский успех в области офтальмологии — более 200 пациентам с макулярным разрывом сетчатки сохранено зрение в областной клинической больнице им. Семашко. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что все прооперированные пациенты страдали от серьезного поражения центральной зоны сетчатки, вызывающего существенное ухудшение качества жизни.

Это патологическое состояние характеризуется специфическими симптомами: окружающий мир начинает восприниматься в искаженной форме с изломанными линиями, а в центральном поле зрения формируется темное пятно, делающее невозможным чтение и распознавание лиц. Несмотря на отсутствие четко установленных причин заболевания, медицинская статистика выделяет основную группу риска — женщин в возрасте от 45 до 65 лет.

Современная медицинская технология, применяемая нижегородскими офтальмологами, позволяет проводить микрохирургическое вмешательство всего за 30 минут. В ходе операции используется инновационная методика закрытия дефекта сетчатки с помощью биоклея, созданного из обогащенной тромбоцитами плазмы крови самого пациента.

Таким образом, медицина Нижегородской области демонстрирует высокую эффективность в лечении сложных офтальмологических патологий. Применение персонализированного биоматериала и микрохирургических технологий не только сохраняет пациентам зрение, но и устанавливает новые стандарты оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе.

