Свыше 210 тысяч детей уже прошли вакцинацию против гриппа в Подмосковье

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации против гриппа, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку могут как взрослые, так и дети. Так, например, вакцинацию прошли уже свыше 210 тысяч несовершеннолетних.

Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но также в школе или детсаду, напомнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о вызовах в первичном звене здравоохранения.