Свыше 2,3 тыс. доз вакцин против трех заболеваний поступило в Рязанскую область

В конце минувшего года года в Рязанскую область поступило свыше 2,3 тыс. доз вакцин против кори, краснухи и паротита. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в медицинские учреждения доставлено 60 доз вакцины против паротита, около 300 доз паротитно-коревой вакцины и свыше двух тысяч доз препарата «Вактривир», который станут применять для проведения плановой вакцинации детей.

Отмечается, что вакцинацию согласно показаниям врача можно пройти по месту жительства.