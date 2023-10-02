Свыше 230 пострадавших перевезено санавиацией Нижегородской области с начала года

Более 230 пострадавших перевезено санавиацией Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Отмечается, что в медицинские учреждения было доставлено почти 2020 пациентов, включая более 30 детей.

Уточняется, что популярностью услуги санавиации пользуются в Арзамасе, Выксе, Шахунском, Починковском, Уренском и Лысковском округах.

Отмечается, что наиболее частыми причинами для вызова медборта являются инфаркт, инсульт, ожог и травмы после ДТП.