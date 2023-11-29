Свыше 2,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в этом году

Более 2,5 миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала текущего года. Об этом рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«В результате у них (прошедших диспансеризацию и профосмотры. — прим. ред.) было выявлено почти сто тысяч различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали», — подчеркнула она.

Светлана Стригункова уточнила, что более чем у двух тысяч человек, прошедших обследования, выявили онкологию. Она напомнила, что регулярная диагностика позволяет вовремя обнаружить различные патологии и своевременно получать необходимое лечение.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию или профосмотр, жители Подмосковья могут обратиться в поликлинику. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Также записаться на бесплатное обследование можно по номеру 122, через инфомат в медучреждении, чат-бот или портал «Здоровье».

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