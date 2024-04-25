Свыше 2,5 тысячи подмосковных детей с диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы

В Подмосковье системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечены свыше 2,5 тысячи детей, у которых диагностирован сахарный диабет первого типа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Система непрерывного мониторинга глюкозы — это специальное устройство, которое позволяет отслеживать уровень сахара в крови в режиме реального времени. Благодаря данной системе измерять показатели намного проще, так как нет необходимости постоянно прокалывать палец, рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Нужно просто поднести устройство к сенсору, закрепленному на плече», — отметил глава областного Минздрава.

Устройство выдается на основании заключения врачебной комиссии, а решение о назначении системы мониторинга глюкозы принимает врач-эндокринолог, у которого наблюдается ребенок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.