Свыше 26 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининги в первом квартале года

Более двадцати шести тысяч онкоскринингов провели в Подмосковье в первом квартале текущего года, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ходе диагностики онкологических заболеваний у жителей региона было выявлено свыше 7,4 тысячи отклонений, онкология подтвердилась в 322 случаях.

Как напомнили в министерстве здравоохранения Московской области, жители региона могут пройти маммографическое исследование, а также сдать анализ крови на ПСА и анализ кала на скрытую кровь.

Что касается маммографии, то на это обследование женщины старше сорока лет могут записаться самостоятельно, а анализы крови на ПСА и кала на скрытую кровь проводятся по назначению лечащего врача или в рамках диспансеризации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Мытищах.