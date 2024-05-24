Свыше 30 «земских» докторов и фельдшеров устроились на работу в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, только в этом году на работу в регионе устроились свыше тридцати таких специалистов, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что с этого года в Подмосковье расширили перечень специальностей для данных программ, теперь принять участие в них могут в том числе остеопаты, сердечно-сосудистые и торакальные хирурги, детские онкологи-гематологи, аллергологи-иммунологи, процедурные медсестры.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в регионе действует большой комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, а программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают улучшить доступность медицинской помощи в сельской местности.

«Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городской черте, так и в отдаленных территориях», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получают денежную выплату: врачи — до 1,5 миллиона рублей, средние медицинские специалисты — до 750 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе капитального ремонта поликлиники в Дзержинском.