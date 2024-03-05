Свыше 40 тысяч звонков поступило в call-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году

Операторы call-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года приняли уже свыше 42,2 тысячи звонков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Около 3,5 тысячи вызовов поступили из других российских регионов, указали в ведомстве. В среднем в день один оператор принимал до трехсот обращений.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, операторы call-центра помогают женщинам подобрать роддом, а также отвечают на все интересующие вопросы, в том числе о необходимых документах.

«Call-центр начал свою работу в 2019 году, и за это время поступил почти один миллион звонков», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Напомним, позвонить в call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по бесплатному номеру 8-800-550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к осени в регионе капитально отремонтируют более двадцати детских садов.