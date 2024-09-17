Свыше 420 медработников трудоустроились в больницы Подмосковья в этом году по программе «Приведи друга»

Свыше 420 медицинских работников трудоустроились в больницы Подмосковья с начала года по программе «Приведи друга», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«За время работы программы «Приведи друга» в наши медучреждения трудоустроились более тысячи человек», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Глава областного Минздрава напомнил, что в регионе действуют и другие меры социальной поддержки медицинских работников.

Что касается программы «Приведи друга», то за трудоустройство нового специалиста сотрудник медорганизации получает премию: первые 50 процентов выплачиваются при оформлении нового медработника, остальная часть — после трех месяцев работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды работающим в регионе врачам.