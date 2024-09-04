Губернатор Воробьев вручил награды врачам Московской области

«Я очень рад видеть здесь наших уважаемых врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе, лечению, спасению детей. Сегодня в этом зале — представители 48 регионов России. Хочу также сказать слова благодарности всем, кто участвует в Съезде дистанционно, — сказал в начале мероприятия губернатор.