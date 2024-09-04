Губернатор Воробьев вручил награды врачам Московской области
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды в рамках V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство», который прошел в Доме Правительства Московской области по инициативе Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Московской области.
«Я очень рад видеть здесь наших уважаемых врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе, лечению, спасению детей. Сегодня в этом зале — представители 48 регионов России. Хочу также сказать слова благодарности всем, кто участвует в Съезде дистанционно, — сказал в начале мероприятия губернатор.
Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Специалист занимается проведением исследований состояния матери и плода, а также владеет всеми видами оперативных вмешательств беременным и молодым мамам. Аналогичной награды была удостоена врач-педиатр из Фрязина Елена Десятова, которая занимается решением экспертных вопросов, связанных с состоянием здоровья детей.
Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.