Свыше 46 тыс. донаций совершили жители Нижегородской области с начала года

Свыше 46 тыс. донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что с января по сентябрь включительно донорами стали более 18 тыс. человек.

Отмечается, что также около двух тысяч жителей региона стали донорами впервые.

Добавляется, что за девять прошедших месяцев жителями Нижегородской области совершено почти 34 тыс. донаций цельной крови.