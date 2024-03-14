Свыше 500 детей прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства в этом году

Свыше 500 детей прошли обследование в Центре слуха Научно-исследовательского института (НИКИ) детства с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказала руководитель Центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог и сурдолог Елена Якушова, в рамках приема специалисты проводят в том числе тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии и импедансометрию.

«По результатам обследований выставляется диагноз, назначается лечение или пациент приглашается на повторный прием для проведения дополнительных обследований», — указала специалист.

Лечение в Центре слуха НИКИ детства бесплатное. Направление на него дает лечащий врач, отметили в областном Минздраве. Узнать более подробную информацию об исследованиях можно по ссылке.

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